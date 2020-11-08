Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

СМИ узнали сумму отступных за Холанна

8 ноября 2020, 14:19
Теги:

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн может покинуть клуб за 100 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 80 миллионов за трансфер 20-летнего норвежца получат сами дортмундцы, оставшуюся часть — агент футболиста Мино Райола.

В нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов норвежжец забил четыре мяча в трех встречах.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой нынешнего года за 20 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир