СМИ узнали сумму отступных за Холанна

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн может покинуть клуб за 100 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 80 миллионов за трансфер 20-летнего норвежца получат сами дортмундцы, оставшуюся часть — агент футболиста Мино Райола.

В нынешнем сезоне бундеслиги Холанн провел шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов норвежжец забил четыре мяча в трех встречах.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» зимой нынешнего года за 20 миллионов евро.