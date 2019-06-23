СМИ: Тухель хочет пригласить в "ПСЖ" Санчеша из "Баварии"

"ПСЖ" заинтересован в приобретении полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, утверждает L'Equipe. По информации СМИ, парижане видят в 21-летнем португальце замену для хавбека Адриена Рабьо, который может покинуть команду летом.

Отмечается, что главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель лично заинтересован в Санчеше и готов предоставить ему шанс.

В прошедшем сезоне португалец провел 24 матча за "Баварию", забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 18 миллионов евро. Его контракт с мюнхенцами действует до 30 июня 2021 года.

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