СМИ: Трансфер Азара в "Реал" зависит от того, купит ли мадридский клуб Неймара

Форвард "ПСЖ" Неймар является приоритетной целью для "Реала", сообщает британское издание The Times. От него зависит возможность перехода в испанский клуб нападающего "Челси" Эдена Азара.

Сообщается, что "Реал" нацелен на подписание бразильца. "Королевский клуб" готов сохранить ему его нынешнюю зарплату (по данным источника, более 25 миллионов фунтов в год). Переходу могут способствовать проблемы парижан с финансовым фэйр-плей.

Также указано, что если "Реал" купит Неймара, клуб откажется от трансфера форварда "Челси" Эдена Азара. На этот переход у действующего победителя Лиги чемпионов в таком случае уже не хватит денег.

28-летний бельгиец в текущем сезоне провел 33 матча за "Челси" и забил 15 мячей при десяти голевых передачах.

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