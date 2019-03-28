СМИ: "Тоттенхэм" нашел замену Ллорису

"Тоттенхэм" проявляет интерес к вратарю "Лацио" Томасу Стракоше. Как утверждает Il Messaggero, "шпоры" рассматривают 24-летнего албанца в качестве долгосрочной замены голкиперу Юго Ллорису.

"Лацио" готов продать Стракошу за 40 миллионов евро. Его контракт с римлянами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Стракоша выступает за "Лацио" с 2012 года. В составе римского клуба он выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.

В текущем сезоне Стракоша провел 34 матча за "Лацио", в которых пропустил 36 мячей.

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