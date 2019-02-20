СМИ: "Тоттенхэм" хочет приобрести двух игроков из чемпионата Италии

"Тоттенхэм" проявляет интерес к двум футболистам из чемпионата Италии. Как утверждает TMW, "шпоры" хотят приобрести нападающего "Милана" Сусо и форварда "Интера" Ивана Перишича.

В подписании обоих игроков лично заинтересован главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино. Transfermarkt оценивает 25-летнего Сусо в 50 миллионов евро, а 30-летнего Перишича в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Сусо провел 27 матчей за "Милан", забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Перишич принял участие в 29 встречах в составе "Интера", отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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