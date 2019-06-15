СМИ: Тилеманс может перейти в "МЮ"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Как утверждает портал Goal со ссылкой на журналиста Кристофа Терреура, в подписании 22-летнего бельгийца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер.

На Тилеманса также претендует "Лестер", за который он выступал на правах аренды во второй половине сезона-2018/19. "Монако" готов продать хавбека за 40 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Тилеманс провел 53 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

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