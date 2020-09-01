Футболисты «Барселоны» Луис Суарес и Артуро Видаль стали единственными игроками клуба, кто потребовал у клуба сохранить капитана Лионеля Месси, сообщает Sky Sports. Остальные игроки, включая партнеров еще по молодежной команде Серхио Бускетса и Жерара Пике, сохраняют молчание.

Будущее Суареса и Видаля в клубе остается неопределенным, оба они могут также покинуть «Барселону» летом.

Ранее Месси уведомил руководство «Барсы» о намерении разорвать контракт с клубом. Он хочет активировать возможность уйти бесплатно, «Барселона» хочет за него отступные в 700 миллионов евро.

Главным претендентом на Месси остается «Манчестер Сити», который возглавляет бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардьола. «Сити» готов предложить ему контракт на пять лет, из которых три года Месси проведет в Англии, а оставшиеся два — в клубе MLS «Нью-Йорк Сити». За пять лет аргентинец может заработать 500 миллионов евро (50 миллионов за каждый год контракта плюс 250 миллионов бонусом за переезд в США).