СМИ: Роналду попытается убедить Родригеса перейти в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду попытается убедить полузащитника "Баварии" Хамеса Родригеса перейти в туринский клуб, информирует Bild.

Ранее собщалось, что "Юве" заинтересован в переходе игрока. "Реал", который владеет правами на футболиста, намерен продать игрока в Англию, однако самого Родригеса не устраивает этот вариант. Мадридцы в грядущее трансферное окно планируют выручить за счет продажи футболистов 300 миллионов евро. Трансфер Хамеса оценивается в 70 миллионов.

Отметим, что мюнхенцы имеют приоритетное право выкупа Хамеса у "Реала". Сумма – 42 миллиона евро. "Бавария" должна решить вопрос с колумбийцем до 15-го июня.

В текущем сезоне Родригес сыграл в 28 матчах за "Баварию", забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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