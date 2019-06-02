СМИ: "Реал" заплатит за Азара 110 миллионов евро

Нападающий "Челси" Эден Азар в ближайшее время перейдет в "Реал". Как сообщает The Times, "королевский клуб" заплатит 110 миллионов евро за 28-летнего бельгийца.

Кроме того, "Челси" получит до 15 миллионов евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений Азара в "Реале". Бельгиец играет за "синих" с 2012 года. В составе лондонского клуба он дважды становился чемпионом Англии, а также два раза выигрывал Лигу Европы.

В минувшем сезоне Азар провел 52 матча за "Челси", забил 21 гол и отдал 17 результативных передач.

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