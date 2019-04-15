СМИ: "Реал" заинтересован в приобретении защитника "Вест Хэма"

"Реал" интересуется защитником "Вест Хэма" Декланом Райсом. Об этом рассказал экс-футболист "молотобойцев" Скотт Минто в интервью Stadium Astro. Контракт 20-летнего англичанина с клубом действует до 2024 года.

– Слышал, что представители "Реала" встречались с Райсом и даже общались с его семьей, – сказал Минто. – Источник не назову, но он надежный.

Ранее сообщалось, что Райс входит в список интересов "Манчестер Юнайтед".

Портал transfermarkt.de оценивает 20-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс принял участие в 35 матчах "Вест Хэма", забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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