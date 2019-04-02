СМИ: "Реал" требует за Варана 500 миллионов евро

"Реал" готов отпустить защитника Рафаэля Варана не менее чем за 500 миллионов евро. Об этом сообщает Goal.com. Ранее в СМИ появилась информация, что его хочет приобрести "Ювентус".

По информации источника, "Реал" не хочет продавать игрока и считает его важной частью своих планов на будущее. При этом, по информации L’Equipe, сам француз не против сменить клуб, так как ищет новый вызов для себя. Даже возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера не повлияло на его настрой.

25-летний Рафаэль Варан в текущем сезоне провел 35 матчей за "Реал" и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

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