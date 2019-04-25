"Реал" не собирается продавать нападающего Мартина Эдегора, в текущем сезоне выступающего на правах аренды за "Витесс". Как утверждает Marca, "сливочные" могут вновь временно отправить 20-летнего норвежца в другую команду в следующем году, однако не намерены расставаться с ним, считая его потенциально сильным игроком.

Ранее сообщалось, что на Эдегора претендует "Аякс". Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Эдегор провел 33 матча за "Витесс", в которых забил 8 голов.

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