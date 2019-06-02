СМИ: "Реал" намерен продать Регилона

"Реал" намерен продать защитника Серхио Регилона в летнее трансферное окно. Как утверждает AS, основным претендентом на 22-летнего испанца является "Алавес".

В продаже Регилона лично заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан - игрок не входит в его планы на следующий сезон. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро. Его контракт с "королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Регилон провел 22 матча за "Реал" и отметился 3 голевыми передачами.

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