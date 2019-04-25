"Реал" намерен продать нападающего Гарета Бэйла в летнее трансферное окно. Как утверждает Radioestadio, "сливочные" рассчитывают на предложение клуба из чемпионата Англии.

К 29-летнему валлийцу также проявляют интерес китайские клубы. Transfermarkt оценивет игрока в 70 миллионов евро. Его контракт с "Реалом" истекает 30 июня 2022 года.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе "королевского клуба" он выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 40 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

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