СМИ: "Реал" может включить Бэйла в сделку по Погба

"Реал" может включить Гарета Бэйла в сделку по приобретению у "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Don Balon.

Ранее стало известно, что во французе лично заинтересован его соотечественник, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан. "МЮ" же не намерен расставаться с футболистом меньше, чем за 150 миллионов евро. Включение в сделку валлийца может "сбить" ценник.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о возможном трансфере Бэйла в "МЮ".

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 38 матчах, забил 19 голов и сделал 5 передач во всех турнирах. На счету Погба 41 игра, 16 голов и 10 передач.