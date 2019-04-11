СМИ: "Реал" готов продать Бэйла за 70 миллионов евро

"Реал" намерен продать форварда Гарета Бэйла. Как утверждает испанское издание Sport, "королевский клуб" готов снизить цену на 29-летнего валлийца до 70 миллионов евро.

Основными претендентами на Бэйла являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Его контракт с "Реалом" истекает 30 июня 2022 года.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В составе "сливочных" он выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Бэйл провел 38 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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