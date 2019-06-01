СМИ: Пьянич может перейти в "Реал"

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает AS, на 29-летнего боснийца претендует "Реал".

В приобретении Пьянича лично заинтересован главный тренер "королевского клуба" Зинедин Зидан. Переход состоится в случае, если "сливочные" не смогут подписать Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") или Кристиана Эриксена ("Тоттенхэм"). "Ювентус" готов продать Пьянича за сумму от 80 до 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Пьянич провел 44 матча за "Ювентус", забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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