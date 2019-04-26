"ПСЖ" рассматривает вариант приобретения летом вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Как утверждает The Sun, парижане готовы выложить за него 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ворота "ПСЖ" попеременно защищали Альфонсо Ареола и 41-летний Джанлуиджи Буффон. Ранее в СМИ появилась информация, что последний может летом завершить карьеру и перейти на управляющую должность в свой бывший клуб "Ювентус".

В нынешнем сезоне Де Хеа сыграл все 35 матчей чемпионата Англии без замен. Он выступает в "МЮ" с 2011 года.