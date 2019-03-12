СМИ: приход Зидана в "Реал" увеличивает шансы на трансфер Азара

"Реал" сделал еще один шаг к тому, чтобы увеличить шансы на переход полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан является кумиром детства 28-летнего бельгийца. Это может ускорить процесс решения вопроса о трансфере футболиста.

Полузащитник, соглашение которого с синими истекает в 2020 году, может покинуть Лондон без компенсации, если трансфер не состоится ближайшим летом.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 38 матчах за "Челси", забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач.