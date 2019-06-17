СМИ: "Порту" готовит новое предложение по трансферу Зе Луиша

"Порту" продолжает переговоры со "Спартаком" о переходе форварда Зе Луиша, утверждает O Jogo. По информации СМИ, "драконы" готовы предложить 28-летнему футболисту из Кабо-Верде контракт на четыре года с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

"Порту" планирует закрыть все вопросы по сделке в ближайшие дни, а затем официально представить футболиста.

В прошедшем сезоне Зе Луиш провел 36 матчей за "Спартак", забил 14 голов и отдал 4 голевые передачи. Стоимость футболиста по transfermarkt.de – 8 миллионов евро. Контракт форварда с красно-белыми действует до 30 июня 2021 года.

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