Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба​ рассказал своим партнерам по команде, что планирует покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe. По информации СМИ, руководство "красных дьяволов" не станет блокировать уход 26-летнего француза.

Переговоры между "Реалом" и "МЮ" о переходе Погба находятся на продвинутой стадии. Англичане планируют получить около 130 миллионов фунтов стерлингов за трансфер.

Портал transfermarkt.de оценивает француза в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 43 матча за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

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