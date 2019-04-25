Голкипер Ян Облак может летом перейти из "Атлетико" в "Манчестер Юнайтед", если вратарь Давид Де Хеа покинет "красных дьяволов", утверждает Metro.

По информации СМИ, Облак возглавляет список интересов на позицию вратаря в "МЮ". Контракт Де Хеа с английской командой действует до 30 июня 2020 года. 28-летний испанец не может договориться с "красными дьяволами" о продлении соглашения.

Ранее Облак продлил контракт с "Атлетико" до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Де Хеа провел 44 матча за "МЮ" и пропустил 59 мячей. Облак принял участие в 43 играх "Атлетико", в которых пропустил 34 гола.

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