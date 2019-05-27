СМИ: Неймар хочет получать в "Реале" 1,3 миллиона евро в неделю

Нападающий "ПСЖ" Неймар готов стать игроком "Реала" в том случае, если будет получать 1,3 миллиона евро в неделю, утверждает AS. Зарплата 27-летнего бразильца в парижском клубе составляет около 700 тысяч евро (в неделю).

По информации СМИ, "Реал" хочет избавиться от форварда Гарета Бэйла, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и удовлетворить запросы Неймара.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Отметим, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013-го по 2017 год.

В сезоне-2018/19 27-летний нападающий провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Неймар стал чемпионом лиги 1 и обладателем Суперкубка Франции в сезоне-2018/19.

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