СМИ: "Наполи" хочет приобрести Белотти и Иммобиле

"Наполи" собирается усилить линию атаки в летнее трансферное окно. Как утверждает Calcio Mercato, основными трансферными целями неаполитанцев являются нападающие Андреа Белотти ("Торино") и Чиро Иммобиле ("Лацио").

Контракт 25-летнего Белотти рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает итальянца в 30 миллионов евро. Соглашение 28-летнего Иммобиле действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает итальянца в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел 26 матчей за "Торино" и забил 9 голов. Иммобиле принял участие в 29 встречах в составе "Лацио", отметившись 15 забитыми мячами.

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