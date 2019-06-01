СМИ: "Наполи" хочет подписать Диегу Косту

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Диегу Косте. Как утверждает Football Italia, переговоры между клубами по трансферу 30-летнего испанца находятся на продвинутой стадии.

Мадридский клуб хочет продать Косту, который в концовке чемпионата Испании-2018/19 получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Коста провел 21 матч за "Атлетико", забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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