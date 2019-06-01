СМИ: "Наполи" хочет арендовать Хамеса у "Реала"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает As, на 27-летнего колумбийца претендует "Наполи".

Неаполитанцы хотят арендовать Хамеса с возможностью последующего выкупа. Игрок сказал главному тренеру "Наполи" Карло Анчелотти, что хочет присоединиться к клубу.

Напомним, последние два сезона Хамес провел в "Баварии" на правах аренды. Мюнхенцы не собираются выкупать игрока за 42 миллиона евро.

В минувшем сезоне Хамес провел 28 матчей за "Баварию", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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