СМИ: "МЮ" продать Погба в "Реал" за 130 миллионов фунтов стерлингов

"Манчестер Юнайтед" готов продать полузащитника Поля Погба в "Реал". Как утверждает Tuttosport, представители "красных дьяволов" сообщили агенту 26-летнего француза Мино Райоле, что готовы отпустить хавбека за 130 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Погба с "МЮ" истекает 30 июня 2021 года. Он выступает за "красных дьяволов" с 2016 года - в составе команды он выигрывал Лигу Европы, а также Кубок английской лиги.

В текущем сезоне Погба провел 41 матч за "МЮ", забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

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