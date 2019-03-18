СМИ: "МЮ" не будет приобретать Бэйла

"Манчестер Юнайтед" не планирует приобретать летом нападающего "Реала" Гарета Бэйла, сообщает ESPN. В текущем сезоне 29-летний валлиец не имеет постоянной игровой практики у "сливочных". Футболист провел 35 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач.

По информации СМИ, "МЮ" не устраивает завышенная цена и возраст Бэйла. Политика трансферов "красных дьяволов" рассчитана на молодых и талантливых игроков.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан планирует продать форварда.

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