СМИ: "МЮ" нашел замену Эррере

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести хавбека "Атлетико" Томаса Партея. Как утверждает CitiNewsRoom, "красные дьяволы" рассматривают 25-летнего ганского футболиста в качестве замены полузащитнику Андеру Эррере, который согласовал контракт с "ПСЖ".

В приобретении Партея лично заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. "Атлетико" готов расстаться с игроком за 50 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в переходе в английский клуб.

В текущем сезоне Партей провел 35 матчей за "Атлетико", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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