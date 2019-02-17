СМИ: "МЮ" летом готов расстаться с Лукаку и хочет взамен купить Дибалу или Икарди

"Манчестер Юнайтед" летом готов продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, английский клуб на вырученные деньги хочет приобрести другого игрока. Среди потенциальных кандидатов Пауло Дибала ("Ювентус") и Мауро Икарди ("Интер"). Кроме того, "МЮ" проявляет интерес и к полузащитнику "Бенфики" Жоау Фелишу.

И Дибала, и Икарди имеют проблемы в своих клубах. Аргентинского футболиста "Интера" лишили капитанской повязки, у форварда "Ювентуса", как сообщается, был конфликт с главным тренером Массимилиано Аллегри.

25-летний Ромелу Лукаку в текущем сезоне провел 32 матча за "Манчестер Юнайтед" и забил девять мячей при четырех голевых передачах. В 2017 году "МЮ" заплатил за него "Эвертону" около 75 миллионов фунтов.

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