СМИ: "МЮ" хочет приобрести трех игроков летом

"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести трех футболистов в летнее трансферное окно. Как утверждает Manchester Evening News, в список "красных дьяволов" вошли защитник "Наполи" Калиду Кулибали, форвард "Лиона" Мусса Дембеле и нападающий "Реала" Гарет Бэйл.

Transfermarkt оценивает 27-летнего Кулибали в 70 миллионов евро, 22-летнего Дембеле в 22 миллиона евро, а 29-летнего Бэйла в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел 42 матча за "Наполи", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Дембеле принял участие в 40 встречах в составе "Лиона", отметившись 16 забитыми мячами. Бэйл провел 38 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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