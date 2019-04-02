СМИ: "МЮ" готов отдать 100 миллионов евро за Санчо

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

По данным Mirror, в футболисте заинтересован главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Клуб готов заплатить за него 100 миллионов фунтов. Норвежский специалист хотел бы выстроить команду вокруг него, а также других молодых игроков - Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.

В текущем сезоне футболист провел 36 матчей за "Боруссию", забил девять голов и отдал 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает 19-летнего Санчо в 80 миллионов евро.

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