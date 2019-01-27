СМИ: Мората сегодня пройдет медосмотр в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Альваро Мората сегодня пройдет медосмотр в "Атлетико", сообщает AS. После этого он подпишет с мадридцами арендное соглашение.

Ранее стало известно, что клубы договорились об аренде футболиста до конца сезона с правом выкупа за 54 миллиона евро. Мората согласился на снижение зарплаты и будет получать 7 миллионов евро в год.

Испанец перешел в "Челси" из "Реала" летом 2017 года за 66 миллионов евро. В этом сезоне форвард провел 16 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 5 мячей.