СМИ: "Монако" отправит Тилеманса в "Лестер" обмен на Силву до конца сезона

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс перейдет в "Лестер" в аренду до конца сезона, сообщают французские СМИ. В обратном направлении на тех же условиях проследует другой полузащитник Адриэн Силва.

По данным L’Équipe, "Монако" не хотел продавать бельгийца, рассчитывая выручить за его трасфер летом 25 миллионов евро. Опцию выкупа контракта обе сделки не предусматривают. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим не рассчитывает на бельгийского игрока.

21-летний Тилеманс в текущем сезоне провел 30 матчей за "Монако" и заби пять мячей при одной голевой передаче.

Все о чемпионате Франции - здесь