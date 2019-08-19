СМИ: «Монако» готов предложить за Икарди 65 миллионов евро

«Монако» готов предложить за нападающего «Интера» Мауро Икарди 60-65 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport. Монегаски готовы дать форварду контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов в год.

26-летний аргентинец хотел бы перейти в «Ювентус», но имеет предложение только от «Наполи». «Интер» предпочел бы продать игрока в другой чемпионат, но все зависит от желания Икарди и его жены и агента Ванды Нары.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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