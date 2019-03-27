СМИ: "Милан" интересуется Гнабри

"Милан" проявляется интерес к полузащитнику "Баварии" и сборной Германии Сержу Гнабри. Как утверждает Corrierre dello Sport, скауты "россонери" следили за 23-летним немцем во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Голландии (3:2).

"Милан" готов расстаться с форвардами Сусо или Хаканом Чалханоглу ради приобретения Гнабри. "Россонери" готовы заплатить за хавбека 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Гнабри провел 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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