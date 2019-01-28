СМИ: "Милан" готовит новое предложение по Деулофеу

"Милан" продолжает интересоваться нападающим "Уотфорда" Жераром Деулофеу, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее "Милан" предлагал вариант с арендой, которая предусматривала опцию выкупа игрока за 25 миллионов евро.

"Уотфорд" не устраивает этот вариант, они готовы рассмотреть лишь полноценную продажу. Итальянский клуб готовит новое предложение по испанцу, его детали не указаны.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 16 матчей за "Уотфорд" и забил три мяча при трех голевых передачах.

Все о чемпионате Англии – здесь