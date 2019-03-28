СМИ: Мбаппе может стать игроком "Реала" в 2020 году

Форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе может перейти в "Реал", сообщают французские СМИ.

Как информирует журналист газеты Le Parisien Доминик Северак, у "Реала" будет шанс заполучитm француза. Однако, по его информации, это может произойти не ранее 2020 года. Он оценивает эту возможность как реальную.

Журналист отметил, что нападающий хочет остаться в команде на следующий сезон, и "ПСЖ" не продаст. При этом Мбаппе общался с главным тренером "королевского клуба" Зинедином Зиданом.

20-летний Кильян Мбаппе в текущем сезоне провел 35 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и забил 31 мяч при 15 голевых передачах. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 200 миллионов евро.

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