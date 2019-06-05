СМИ: Манджукич может покинуть "Ювентус", его заменит Игуаин

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич может покинуть команды в летнее межсезонье, сообщает итальянская версия сайта Goal.com.

По информации источника, "Юве" готов продать игрока. Даже недавнее продление контракта с ним до 2021 года не влияет на эту ситуацию. Вероятно, новый главный тренер "Ювентуса", которым должен стать Маурицио Сарри, не рассматривает хорвата как основного футболиста. При этом указано, что в таком случае в "Ювентус" вернется Гонсало Игуаин, который ранее играл в аренде за "Милан" и "Челси".

В сезоне-2018/19 33-летний хорватский нападающий провел за туринский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

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