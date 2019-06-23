СМИ: Манджукич может перейти в "Лацио"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может стать игроком "Лацио". Как утверждает Football Italia со ссылкой на боснийский сайт Knix, новый главный тренер "бьянконери" Маурицио Сарри не видит 33-летнего хорвата в своей команде.

Контракт Манджукича с "Ювентусом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Его зарплата в туринском клубе составляет 4 миллиона евро за сезон. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манджукич провел 33 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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