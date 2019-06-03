СМИ: "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Триппьере

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения у "Тоттенхэма" защитника Кирана Триппьера​, утверждает Daily Mail. Главной проблемой является то, что председатель "шпор" Дэниэль Леви не заинтересован в переговорах с "красными дьяволами".

Контракт 28-летнего англичанина с "Тоттенхэмом" действует до 30 июня 2022 года. В прошедшем сезоне Триппьер провел 38 матчей за команду, забил один гол и отдал 5 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает Триппьера в 35 миллионов евро.

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