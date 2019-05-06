"Манчестер Сити" ведет переговоры о переходе полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает Sky Sports News. По информации СМИ, "горожане" могут заплатить за 24-летнего португальца от 50 до 60 миллионов фунтов стерлингов.

"Манчестер Сити" видит в Фернандеше замену 34-летнему бразильцу Фернандинью, у которого истекает срок контракта летом 2020 года.

В текущем сезоне Фернандеш провел 50 матчей за "Спортинг", забил 31 гол и отдал 17 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает португальского хавбека в 35 миллионов евро.

Все о трансферах – здесь