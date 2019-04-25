Нападающий Лоренцо Инсинье может перейти из "Наполи" в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно, информирует Mirror. Контракт 27-летнего итальянца с неаполитанцами истекает 30 июня 2022 года.

По информации СМИ, "Наполи" оценивает Инсинье в 60 миллионов фунтов стерлингов. "Ливерпуль" начал переговоры по переходу игрока.

Портал transfermarkt.de оценивает итальянца в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Инсинье провел 38 матчей за "Наполи", забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

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