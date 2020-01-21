СМИ: «Ливерпуль» договорился с Вернером. Немец присоединится к команде Клоппа летом

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в чемпионате Англии по окончании текущего сезона, утверждает El Desmarque.

По информации СМИ, «Ливерпуль» предварительно договорился о переходе с 23-летним немецким футболистом.

Отмечается, что к форварду также проявляет интерес «Реал».

В текущем сезоне Вернер провел 26 матчей за «Лейпциг», забил 25 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 75 миллионов евро.