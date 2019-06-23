СМИ: "Лидс" хочет приобрести Буффона

Бывший вратарь "ПСЖ" и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может перейти в "Лидс", информирует Corriere della sera. По данным издания, игрок входит в шорт-лист клуба на текущее трансферное окно.

Его контракт с парижским клубом закончится 30 июня, и он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что игроком интересовались "Порту", "Аталанта", "Флуминенсе" и "Парма".

41-летний Буффон в прошлом сезоне провел 25 матчей за "ПСЖ", пропустил 25 мячей и девять раз отыграл "на ноль". Вместе с командой он стал чемпионом страны.