"Ливерпуль" намерен в летнее трансферное окно приобрести полузащитника Марко Асенсио, который выступает за "Реал", сообщает The Sun. Контракт 23-летнего испанца с мадридцами действует до 30 июня 2023 года.

По информации СМИ, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заинтересован в переходе Асенсио. Немецкий специалист уже пытался переманить хавбека в мерсисайдскую команду прошлым летом.

Портал transfermarkt.de оценивает Асенсио в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец провел 42 матча за "Реал", забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

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