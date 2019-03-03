СМИ: "Интер" хочет обменять Икарди на Лукаку

"Интер" заинтересован в приобретении форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Как утверждает The Mirror, "нерадзурри" готовы обменять своего форварда Мауро Икарди на 25-летнего бельгийца.

Напомним, 26-летний Икарди пропустил несколько последних матчей "Интера". Аргентинец также был лишен капитанской повязки. Transfermarkt оценивает Икарди в 90 миллионов евро, а Лукаку - в 85 миллионов евро.

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Лукаку принял участие в 36 встречах в составе "Интера", отметившись 13 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

Все о трансферах - здесь