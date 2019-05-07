Полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, интерес к 26-летнему футболисту проявляет "Интер". По данным источника, миланцы готовы заплатить за него 18 миллионов евро – такая сумма отступных указана в контракте Сарабии. "Интер" предложит ему четырехлетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В "Севилью" Сарабия перешел из "Хетафе" в 2016 году за 1 миллион евро. Его контракт с клубом из Андалусии рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне на счету Сарабии 21 гол и 14 голевых передач во всех турнирах.