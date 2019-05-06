Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, который на правах аренды выступает за "Баварию", намерен покинуть мюнхенцев в летнее трансферное окно, утверждает ESPN FC.

По информации СМИ, 27-летний колумбиец хочет получать больше игровой практики. Хамес считает, что с главным тренером Нико Ковачем – это невозможно в его ситуации в "Баварии".

Отметим, что мюнхенцы имеют приоритетное право выкупа Хамеса у "Реала". Сумма – 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Родригес сыграл в 28 матчах за "Баварию", забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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