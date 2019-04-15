СМИ: Гюндоган может перейти в "Интер"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Tuttosport, на 28-летнего немца претендует "Интер".

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что Гюндоган не хочет продлевать контракт с "горожанами". Манчестерский клуб готов продать игрока за 30 миллионов евро.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года. В составе этого клуба он выигрывал чемпионат Англии, Кубок английской лиги (дважды) и Суперкубок страны.

В текущем сезоне Гюндоган провел 43 матча за "Сити", забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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